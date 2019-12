Agropoli, sequestrati 10 involucri di cocaina sulla Cilentana

AGROPOLI. Cambiano le modalità dello spaccio di droga. Anche i trafficanti di morte si evolvono, preferendo allo smercio per le vie cittadine sistemi più “sicuri” che garantiscono meno facilità di essere scoperti dalle forze dell’ordine. La loro attività, però, non è sfuggita agli uomini della Polizia Stradale di Vallo della Lucania. Gli agenti, lo scorso 23 dicembre, hanno infatti individuato sulla Cilentana, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud, una scatola con all’interno dieci involucri di cocaina. Tutto il contenuto è stato prelevato e sequestrato.

La Polizia ha potuto ricostruire sommariamente il modo con cui si procedeva allo smercio di droga sul territorio. I contatti avvenivano probabilmente via telefono. Il tossicodipendente ordinava la cocaina ad un corriere che la trasportava fino ad Agropoli. A quel punto la sostanza stupefacente, occultata in una cassetta metallica, veniva attaccata al gard rail o dietro la segnaletica con una calamita, in attesa dell’assuntore che doveva soltanto ritirarla per poi rivenderla sul territorio.

Durante una normale attività di controllo sulla superstrada, però, gli uomini della polizia stradale hanno individuato la cassetta sottoponendola a sequestro.



Il modo escogitato dagli spacciatori permetteva anche di trasportare pochi quantitativi di droga per volta. Un dettaglio importante perché in caso di controllo la quantità avrebbe giustificato la detenzione per uso personale anziché per spaccio. La stradale in queste feste è riuscita a contrastare il fenomeno. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.