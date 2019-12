A Pisciotta rivive il “Mistero della Natività”

“Non temete, perché, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà per tutto il popolo. Nella città di Davide, è nato a voi un Salvatore, che è il Messia, il Signore. Questo vi sia di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia” (Luca 2, 10-12 )

Nello splendido scenario dell’antico Borgo di Pisciotta, il 28 Dicembre 2019 e il 4 Gennaio 2020, prende vita il Mistero della Natività. Attraverso numerosi figuranti, che animano le scene dentro le case e lungo tutto il percorso, il visitatore rivive un’emozione unica e irripetibile.

Un percorso che tra antichi artigiani, arrotini, calzolai, pastori e musicisti, porterà alla capanna dove verrà rappresentata dal vivo la Grotta di Betlemme. Gli artigiani sono all’opera ognuno nella propria bottega: “u falignami” curvo sul bancone, va su e giù con la pialla a modellare il legno; il rumore assordante del fabbro, che batte il martello sull’ incudine e poi la “canestriera” con la sua arte di intrecciare i vimini e “u scarparu”. Tutti con i loro attrezzi pronti per essere utilizzati ancora.

Particolarmente suggestivo è lo scenario naturale del centro storico; varcata la soglia della “Porta re l’aria”, che segna l’entrata del presepe, la memoria sembra subito riportarci a rivivere una realtà parallela dove sembra che il tempo si sia fermato, lasciando un ricordo indelebile a chi lo visita per la prima volta.

Sarete accompagnati da una guida nei suggestivi vicoli del borgo interamente allestiti per l’evento.

Un viaggio sensazionale nella storia, nelle tradizioni e nei sapori tra canti e spettacoli in dialetto pisciottano che vi farà vivere appieno lo spirito del Santo Natale.

INIZIO SPETTACOLI

Ore 18.00/18.30/19.00/19.30/20.00

Ore 21.00 si terrà la scena dell’adorazione dei magi e dei pastori con esecuzione di canti natalizi.

È richiesto un contributo di €5 a persona (bambini fino a 10 anni gratuito) comprensivo della degustazione di prodotti tipici offerti lungo il presepe.

Evento organizzato da Associazione Culturale Gruppo Giovani per Pisciotta e Nuova Pro Loco Pisciotta con il patrocinio del Comune di Pisciotta e della Parrocchia Santi Pietro e Paolo Pisciotta.