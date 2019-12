Serie B: il Pordenone a Salerno nel “Boxing Day”

La Serie B non si ferma è torna in campo, dopo le gare del week-end, nel giorno di Santo Stefano: la diciottesima giornata della cadetteria, infatti, vedrà la disputa, di tutte le 10 sfide in programma, nel “Boxing Day”.

La Salernitana ospiterà, alle ore 15.00, la rivelazione Pordenone, nella gara diretta dal sig. Federico Dionisi della sezione arbitrale di L’Aquila. I friulani, guidati dal navigato Attilio Tesser, con 31 punti in classifica occupano la seconda piazza del torneo, anche se in trasferta, con 2 vittorie, 4 pareggi ed altrettante sconfitte, hanno stentato. I campani, con 8 lunghezze di ritardo dagli avversari, in casa hanno perso in una sola circostanza, ottenendo per tre volte l’intera posta in palio e dividendola in 4 occasioni.

In casa granata domenica gli uomini di Gian Piero Ventura, impegnati nel match con l’Empoli, hanno svolto un lavoro di scarico muscolare al C.S. “Mary Rosy” mentre il resto della squadra ha effettuato un lavoro atletico al campo “Volpe.” Ieri, invce, eseguite esercitazioni tattiche per reparto.

Marco Migliorini ha terminato anzitempo la seduta di allenamento a causa di lievi problemi gastrointestinali, Pinto si è sottoposto a seduta fisioterapica a causa di un trauma contusivo al legamento collaterale sinistro, mentre Cerci e Morrone hanno svolto un lavoro atletico specifico.

Queste le probabili formazioni della sfida in programma allo stadio Arechi:

SALERNITANA(3-5-2): Micai, Karo, Migliorini, Jarozinsky, Di Tacchio, Firenze, Dzczcik, Kyne, Jallow, Gondo. All. Giampiero Ventura

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio, Vogliacco, Bassoli, Barisan, Semenzato, Zammarini, Burrai, Pobega, Chiaretti, Strizzolo, Ciurria. All. Attilio Tesser