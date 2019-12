Meteo, festività all’insegna del bel tempo

Dopo la tempesta dei giorni scorsi, fortunatamente per le festività natalizie ci aspetta una provvidenziale tregua dal maltempo. Un modesto campo di alta pressione si estenderà verso il Mediterraneo garantendo tempo più stabile, tuttavia lungo il suo bordo orientale scorreranno spifferi di aria più fredda.

Farà dunque un po’ più freddo, quanto basta per far rientrare le temperature nella media del periodo. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento e Vallo di Diano.

NATALE: tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Temperature massime in lieve aumento. Freddo di sera.

S.STEFANO: prevalenza di sole quasi ovunque, maggiore nuvolosità solo nelle aree interne. Venti settentrionali moderati con temperature in lieve calo. Freddo nella media del periodo.