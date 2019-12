La magia dei Presepi Viventi: ecco gli appuntamenti

Natale è ormai alle porte e la magia della natività si rivive in tanti piccoli borghi del Cilento e Vallo di Diano che si trasformeranno in piccole Betlemme per dar vita ad un grande classico delle feste natalizie: il presepe vivente.

Si inizia questa sera, 24 dicembre, a Montano Antilia, alle ore 22:30, partendo dalla Chiesa San Nicola di Mira di Abatemarco. Al termine del Presepe si terrà la Santa Messa di mezzanotte, aspettando il Natale.

Uno degli appuntamenti con più edizioni alle spalle è quello di Agropoli. Partendo da domani 25, il 28 e 29 dicembre e il 5 gennaio, decine di figurati daranno vita alla manifestazione, guidando i visitatori in un viaggio attraverso il quale sarà possibile rivivere la nascita di Cristo e le scene di vita quotidiana dell’epoca.

Suggestivo è anche il presepe di Monteforte Cilento, il 28 e 29 dicembre a partire dalle ore 18:30 fino alle ore 21:00. Giunto alla sua XXI edizione il “Presepe Vivente” si prepara ad accogliere tantissimi visitatori. La rappresentazione avviene tra le caratteristiche case del borgo antico e le botteghe storiche. Il presepe si sviluppa su una serie di tappe, passando per il vecchio forno del pane, la bottega del fabbro, la casa del massaro e del bracciante, le botteghe del calzolaio e dell’impagliatore ed è possibile veder rivivere tutti questi antichi mestieri ormai scomparsi. Infine, nei pressi della chiesa dell’Assunta, in una stalla abbandonata, viene simulata la magia della natività.

Appuntamento anche a Campora, nella frazione di Agerola, i giorni 26 e 29 dicembre e il 4 gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, dove la manifestazione è giunta alla XXXII edizione.

Il 27 dicembre l’appuntamento è nel centro storico di Cardile alle ore 19:00. A chiusura della manifestazione seguirà una degustazione di pietanze e dolci legati alla tradizione cilenatana.

A Novi Velia, il 27 e 28 dicembre si terrà l’edizione del presepe vivente “Nascette a Novi”.

Il 28 e 29 dicembre il presepe vivente prenderà vita nel Borgo medievale a San Severino di Centola. Alle ore 11:00 ci sarà una passeggiata per le vie del borgo per rivere i mestieri, i sapori e i profumi dimenticati, e alle ore 16:30 si sarà la Sacra rappresentazione della natività.

A Sapri il 28 dicembre 2019 prenderà vita il presepe vivente “Da Betlemme a Sapri” nel centro storico Marinella.

Nello splendido scenario dell’antico Borgo di Pisciotta, il 28 Dicembre 2019 e il 4 gennaio 2020, prende vita il Mistero della Natività.

Il 30 dicembre a Torre Orsaia ci sarà la rappresentazione vivente del presepe napoletano del Settecento, presso Palazzo Girardi alle ore 18:00.

Il tour dei Presepi Viventi si chiude il 4 gennaio a Sala Consilina, a partire dalle ore 18:00 con una fiaccolata con Maria e Giuseppe dalla Chiesa di San Pietro.