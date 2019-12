Ecco i regali che questa notte non mancheranno nelle case degli italiani

Questa è la “notte dei regali”. Gli italiani sono da sempre considerati un popolo di “poeti, viaggiatori e sognatori”. Tutto ciò infatti ci viene confermato anche dai regali che si scambieranno questa sera allo scattare della mezzanotte.

Al primo posto dei regali più richiesti c’è un viaggio: quattro italiani su dieci vorrebbero ricevere come regalo un biglietto per partire verso nuove mete, per scoprire nuovi paesi, incontrare nuove persone e scoprire culture del mondo. In particolare, sono le donne quelle più “sognatrici”, infatti il 53% delle donne desiderano ricevere come regalo di Natale un viaggio per ritrovare sé stesse, aprirsi al mondo o semplicemente svagarsi nel periodo natalizio.

Tuttavia, gli Italiani sono anche un popolo pragmatico ed indipendente, infatti al secondo posto, poco meno della metà degli italiani (il 48%), preferirebbe ricevere dei soldi, piuttosto che un regalo, in modo che possa poi decidere in autonomia cosa farne, mentre la popolazione più giovane, vorrebbe ricevere un regalo specifico.

Al terzo posto della classifica dei regali più ambiti troviamo prodotti hi-tech come telefonini, personal computer, tablet o smart-Tv.

Al quarto posto vorrebbero ricevere elettrodomestici moderni, come robot da cucina, piastre per capelli di ultima generazione, asciugatrice, taglia capelli, rasoio, epilatore a laser o a luce pulsata ecc.; segno che si approfitta del Natale per cercare di migliorare la comodità della vita quotidiana.

Al quinto posto troviamo l’abbigliamento, un vero “ever green” per ogni Natale che si rispetti. Come da tradizione non può mancare sotto l’albero una nuova maglia, maglione, giubbotto, pantaloni, scarpe e intimo rigorosamente rosso.

Al sesto posto troviamo accessori di gioielleria o bigiotteria; collane, orecchini, bracciali e anelli per le donne e bracciali e orologi per i maschi.

Dalla settima posizione in poi, invece i regali che gli italiani vorrebbero ricevere sono: gli accessori, come cinture, borse, borselli, valigie ecc.; prodotti per l’igiene, come profumi, trucchi, creme corpo, bognodoccia ecc., desiderati prevalentemente da un target femminile. Poco meno di un italiano su dieci vorrebbe poi ricevere un box regalo (ad es. Smartbox, Wonderbox, Boscolo, Box For You).

Ma qual è il regalo che questa sera non mancherà in assoluto sotto l’albero dagli italiani? Per questo Natale 2019, la maggior parte della popolazione si scambierà un telefono cellulare di ultimissima generazione.

Ebbene sì, nell’epoca in cui avere un nuovo telefono cellulare non è solo una “commodities” ma un vero e proprio status symbol per un italiano su quattro. Diversi sono i modelli messi sul mercato proprio in occasione di questo “santissimo Natale”, comprati sia dai maschi che dalle femmine. Come per dire: se regali un nuovo modello di cellulare vai sul sicuro.