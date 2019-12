Ascea cerca nuova struttura per il plesso scolastico “Baronia-Stampella”

Il Comune di Ascea intende trovare una nuova struttura da adibire a sede della scuola d’infanzia e primaria, ubicata possibilmente in un’unica zona in località Stampella. In particolare si dovrà far decorrere il contratto di locazione dal mese di settembre 2020, al fine di evitare traslochi nel corso dell’anno scolastico e di effettuare poi il recesso in relazione all’attuale contratto di locazione.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha chiesto al responsabile del settore dei lavori pubblici di ricercare la struttura e di verificare tecnicamente l’idoneità dell’edificio e la congruità del prezzo di locazione richiesto.

Per l’anno scolastico 2020/2021 è prevista, per il plesso Baronia-Stampella dell’Istituto Comprensivo Statale “Parmenide” di Ascea, la formazione di una classe in più alla scuola primaria. Il Dirigente Scolastico quindi, chiede all’Ente una nuova struttura in quanto i locali attuali, adibiti a scuola dell’infanzia e scuola primaria, non possono soddisfare le esigenze scolastiche del nuovo anno; inoltre, riteneva necessario far coesistere le due scuole in un unico edificio, in modo tale da poter ottimizzare le risorse umane e garantire una razionalizzazione degli spazi.