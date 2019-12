Sequestrato oltre un quintale di botti illegali nel salernitano

Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Salerno, in due distinti interventi, hanno sottoposto a sequestro a Pagani oltre 4mila fuochi d’artificio illegali altamente pericolosi, illecitamente detenuti da due soggetti incensurati, entrambi residenti nell’Agro. In particolare, sono state le fiamme gialle, della compagnia di Nocera Inferiore che, con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno intensificato i controlli del territorio e, grazie ad un’efficace attività di osservazione e pedinamento, preceduta da una mirata attività di ricerca informativa, hanno individuato i due possibili luoghi di stoccaggio del materiale esplodente.

I militari della guardi di finanza hanno così scoperto, i due garage, all’interno di condomini, in zone del centro, densamente abitate. Effettuati i preliminari, approfondimenti e riscontri, i proprietari dei due box sono stati identificati: si tratta di un barista trentenne e di un 24enne disoccupato. Una volta entrati all’interno dei due garage, i finanzieri, hanno avuto conferma dei loro sospetti: complessivamente, sono stati ritrovati e sequestrati fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 110 kg, oltre a 2669 tubi da lancio, detenuti in assenza di qualsivoglia autorizzazione di pubblica sicurezza e in spregio alle più elementari norme antincendio. Data l’ubicazione di entrambi i box e la quantità del materiale scoperto – altamente infiammabile ed il cui scoppio accidentale avrebbe potuto arrecare danni alle civili abitazioni sovrastanti ed ai loro abitanti- il magistrato di turno della Procura di Nocera Inferiore ha disposto l’affidamento del materiale sequestrato ad una ditta specializzata, per la custodia in locali idonei in attesa della successiva distruzione.

I due responsabili sono stati denunciati a piede libero all’A.G., per i reati di commercio abusivo ed omessa denuncia di materiale esplodente. I due interventi portati a termine dalla compagnia di Nocera Inferiore, si inquadrano nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo e repressione dell’illecita commercializzazione di fuochi d’artificio illegali appositamente predisposta dal comando provinciale della guardia di finanza di Salerno , anche sul territorio di competenza di questo ufficio, in occasione delle imminenti festività, a tutela dell’incolumità dei cittadini.