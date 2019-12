Scomparso nel napoletano da oltre un mese: ritrovato a Castelcivita

CASTELCIVITA. Era scomparso dal napoletano da oltre un mese. Rumeno in chiaro stato confusionale è stato ritrovato a Castelcivita. Grazie all’intensa attività investigativa dei carabinieri forestali del comando di Ottati, coordinati da Franco Cinnadaio, N.R., di etnia rom, è riuscito a fare ritorno a casa.

Rumeno scomparso, la vicenda

Il fatto risale alla notte tra venerdì e sabato. Durante un pattugliamento notturno i forestali sono stati informati da alcuni abitanti di Castelcivita della presenza di uno straniero, privo di documenti, innocuo ma confuso, che vagava nel paese dalle prime ore del giorno.

I residenti gli hanno offerto da mangiare ed hanno allertato i carabinieri forestali che grazie all’aiuto di una ragazza rumena, che ha tentato di tradurre le confuse e poche parole del giovane, hanno iniziato ad indagare per scoprirne l’identità e la provenienza, scoprendo, N.R., che dopo la morte della mamma in Romania, sei mesi fa, si è trasferito dai fratelli, da anni residenti a Giugliano, ma un giorno, per un oscuro motivo, si è allontanato da casa e non è stato più capace di farvi ritorno.

Ha preso treni, pullman, viaggiato per giorni fino poi a raggiungere Castelcivita. In tasca aveva solo due cellulari privi di sim, di credito e scarichi. I forestali si sono immediatamente resi conto di una parziale demenza di cui è affetto l’uomo e grazie ad una intensa attività investigativa sono riusciti a risalire alla sorella. Una storia a lieto fine.