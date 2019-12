Sapri, stop all’uso dell’acqua

SAPRI. Stop al consumo d’acqua. A causa dell’intorbidimento delle sorgenti, dovuto a cause naturali, la Consac ha informato che la risorsa idrica distribuita sul territorio comunale non potrà essere utilizzata per scopi idropotabili. Il divieto è valido a partire da oggi.

Quando il problema cesserà la società provvederà ad informare nuovamente l’utenza.

Problemi simili si erano registrati già nella giornata di ieri a Capaccio Paestum. In alcune località l’acqua ha cominciato ad uscire dai rubinetti con una colorazione marrone.