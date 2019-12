Maxilia: il printing online intelligente

Per chi è alla ricerca dei regali più innovativi dal basso impatto ambientale, Maxilia, lo store online con una proposta davvero sconfinata, è disponibile ogni giorno 24 ore su 24 con una serie di regali e di gadget intelligenti suddivisi per categorie. Un ampio catalogo a cui attingere per le aziende che desiderano fare dei regali ai propri dipendenti in occasione delle festività o in altri periodi dell’anno, magari durante una ricorrenza interna all’azienda o per sponsorizzare un evento. Grazie a siti internet specializzati nella vendita di prodotti creati ad hoc e su misura per chi vuole celebrare con doni speciali ogni particolare momento, dotarsi dei regali più originali e brillanti è facile per tutti.

Promuovere la propria azienda è di vitale importanza in un periodo storico pieno di offerte, in cui è facile passare inosservati ed è difficile distinguersi; ecco perché appare importante dotarsi dei giusti gadget da distribuire a clienti, dipendenti e collaboratori vari, che siano però pensati in ogni dettaglio e che si distinguano da quelli, spesso anonimi e tutti uguali, presenti da tanto tempo in commercio. Un regalo che sia ben studiato serve per rafforzare l’immagine aziendale e per far in modo che nessuno si scordi del brand, oltre che per fidelizzare la clientela già acquisita nel tempo.

Scegliere un regalo da omaggiare che sia sostenibile, come una bottiglia riciclabile, può aiutare inoltre a sensibilizzare ulteriormente il proprio pubblico e i propri dipendenti circa la tanto dibattuta questione ambientale; una questione che è ogni giorno più drammatica e d’attualità, e che spinge tutti verso riflessioni profonde e acquisti consapevoli. Regalare quindi un oggetto che non sia soltanto utile, ma che serva a sensibilizzare e che non produca danni effettivi all’ambiente è un’opzione coraggiosa e che denota sensibilità e rispetto verso l’ambiente.

Sul sito di ecommerce sono disponibili molti prodotti idonei, come ad esempio questo: https://www.maxilia.it/quaderni-personalizzati/quaderni-a-spirale-personalizzati/copertina-morbida-bambook-a5-100-sostenibile-a-colori/?pdp=1&scale=50&pid=161886 ; un prodotto utile e allo stesso tempo 100% sostenibile.​ Tante possibilità dunque per rendere unico il regalo aziendale, e per coccolare i dipendenti con un pensiero pensato con cura, e non improvvisato.

Affidarsi ad un negozio in rete di printing online è una scelta saggia se si vuole essere creativi, moderni, e ricercare il risparmio. Acquistare a prezzi congrui articoli utili, che si possono omaggiare nelle più disparate occasioni è un gesto alla portata di tutti, basta collegarsi ad un sito di stampa online che realizza regali e gadget su misura, per ogni occasione. Feste aziendali? Regali di fine anno per i dipendenti? Un pensiero da concedersi ad inizio anno? Un dono per i clienti più fedeli? E’ possibile acquistare i più svariati pensieri, e renderli personalizzati, direttamente sul web e con solo qualche click.

I negozi di printing online godono ormai di grande fortuna e sono il futuro del commercio online perché permettono di acquistare prodotti fino a poco tempo fa impensabili perché molto originali e su misura, da oggi con un’attenzione particolare rivolta all’ambiente e alla sua tutela; scegliere, tra i tanti disponibili in rete, un regalo sostenibile, aiuta a costruire sorti migliori per il Pianeta.

Si può promuovere un’attività in molteplici modi, ma una delle maniere migliori resta quella di affidarsi ad una buona stampa online che permetta di creare gadget di ogni tipologia da inviare nelle occasioni utili, e che siano davvero personali e mai visti in precedenza. Avere una buona immagine aziendale passa anche attraverso questi aspetti, ed è sempre più importante sapersi imporre all’attenzione del pubblico per innovazione e per un’identità forte. Anche se si vive in un’epoca digitale, quaderni, cataloghi e penne hanno ancora una loro valenza, e sono il migliore modo possibile per farsi pubblicità! Largo dunque alla fantasia e alla voglia di stupire con il printing online, avendo sempre a cuore però il futuro del Pianeta!