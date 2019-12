FOTO | Capaccio Paestum, litorale devastato dalle mareggiata

CAPACCIO PAESTUM. “La situazione della nostra Costa stamattina è davvero triste”. A lanciare l’allarme Maurizio Paolillo, ex consigliere comunale e titolare di uno stabilimento balneare. I fiumi in piena e il mare in tempesta hanno scaricato sulle spiagge una quantità di detriti davvero notevole. “Stavolta la buona volontà non basta – dice Paolillo – Occorre un’operazione di bonifica congiunta tra i gestori e i vari Enti affinché sia ridata al più presto un ‘immagine decorosa a quella che è una delle più belle spiagge d’Italia”.

Maltempo e danni sul litorale, l’appello

L’appello è rivolta al Comune e al Consorzio di Bonifica Sinistra Sele, i quali “oltre alle specifiche competenze, hanno anche i mezzi adatti per la problematica”. “Il 2020 è alle porte e dobbiamo dare il nostro massimo per accogliere i turisti che scelgono da tempo la nostra Città già dai primi mesi dell’anno”, conclude Paolillo.









La situazione nella Piana del Sele

Per Capaccio Paestum e tutta la Piana del Sele le ultime 48 ore sono state drammatiche. In località Sorvella la linea elettrica è stata danneggiata e diverse utenze sono rimaste per diverse ore al buio. Rami o intere piante sono state abbattute dal vento alla Laura, in via Poseidonia e via Magna Graecia. Problemi anche nelle località rurali. Costantemente monitorato dagli uomini della Protezione Civile il fiume Sele che ieri sera ha raggiunto i sei metri di altezza. Per fortuna ora la situazione si sta lentamente normalizzando.









Maltempo ad Altavilla Silentina ed Albanella

Ad Altavilla Silentina, invece, il fiume Calore è straripato in diversi punti, causando allagamenti nei terreni soprattutto nelle zone rurali a ridosso del corso d’acqua. Ad Albanella controlli delle forze dell’ordine e delle autorità comunali. Ieri chiusa per allagamento la strada che collega Borgo San Cesareo a Borgo Carillia.