Calcio giovanile: il Buccino Volcei si conferma leader nel torneo Juniores

Il Buccino Volcei era reduce da una stagione, quella 2018-2019, da primato arrivata nel girone L del campionato regionale Juniores. Per la formazione giovanile rossonera un solo pari e ben 19 le vittorie, con 86 reti messe a segno a fronte di 10 subite.

Il team guidato da Quintero Ambrogio sta continuando ad inanellare successi, anche nel gruppo D del rinnovato torneo Èlite nato quest’anno. Primo posto grazie ai 29 punti conquistati, con 42 goal fatti e 9 incassati, frutto di 9 vittorie e 2 pareggi arrivati negli 11 match giocati, che consegnano al Buccino Volcei U19 la palma di squadra campione d’inverno del raggruppamento D. Queste le parole del presidente dei buccinesi Gaetano Del Chierico, che descrive cosi ia piccola grande impresa portata avanti dalla società volceiana:

“Che dire della Juniores … sono molto soddisfatto del lavoro svolto, una squadra completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione ma ugualmente vincente. Squadra – spiega il presidente – ringiovanita e fatta di calciatori sotto età 2002 e 2003 assemblati con competenza e lungimiranza. I risultati, ad oggi conseguiti, sono frutto di un lavoro minuzioso di ricerca sul territorio tanto più necessario in quanto non disponiamo di un vero e proprio settore giovanile. L’ obiettivo – continua Del Chierico – è quello di rafforzare la struttura in tutte le sue componenti allestendo per il prossimo anno altre squadre giovanili. Per il momento ringrazio i ragazzi ed i tecnici che tanto bene stanno facendo dando risalto alla nostra realtà sportiva che mi onoro di rappresentare. Essere primi al cospetto di società storiche e consolidate non è cosa di poco conto. L’ASD Buccino Volcei – conclude il numero uno dei rossoneri– aspira ai massimi risultati ed il percorso intrapreso sembre essere quello giusto. Continueremo a batterci e lottare per onorare la nostra gloriosa maglia rosso nera”.