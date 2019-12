Ascea, lungomare off limits

Lungomare di Ascea off-limits. Le mareggiate di questa notte hanno trasportato su strada e marciapiede sabbia, detriti e rami d’albero. Questa mattina dopo i sopralluoghi delle autorità comunali, si è deciso di chiudere l’accesso. Si lavora per ripulire e mettere in sicurezza la zona. In alcuni casi si sono registrati danni anche alle infrastrutture.

Le violente mareggiate hanno creato problemi in diverse aree del comune di Ascea. I alcuni casi le onde hanno raggiunto alcune abitazioni.

In queste ore si stanno eseguendo dei sopralluoghi. Disagi a causa delle mareggiate si segnalano lungo tutta la costa da Capaccio Paestum a Sapri