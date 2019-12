Aquara, massi minacciano il centro abitato: strada chiusa

AQUARA. Seri problemi di dissesto idrogeologico nel territorio del Comune di Aquara a causa del maltempo. In particolare si sono staccati dei massi da un costone che minacciano via Garibaldi, in pieno centro. Sul posto nella serata di ieri i vigili del fuoco, il vicesindaco Vincenzo Luciano e i tecnici del comune che hanno disposto la chiusura di un tratto dell’arteria.

Interdetto anche l’accesso alla chiesa madre a causa di caduta di tegole da un immobile limitrofo. Interventi sono in corso.

Gli operai stanno procedendo anche a pulire punti di scolo, grate, valloni, ecc… per consentire il deflusso delle acque.