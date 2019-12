Agropoli, forte vento: cade pino in centro

Ancora danni per il maltempo nel comprensorio del Cilento. Ieri è stato il forte vento a creare disagi. Ad Agropoli in grosso pino, uno di quelli presenti in Piazza della Repubblica, è stato abbattuto dalle forti raffiche. Per fortuna l’albero è caduto durante la notte, quando in zona non transitava nessuno, altrimenti sarebbe rischiata la tragedia.

Il pino, infatti, si trova in una zona molto frequentata, a pochi passi dall’asilo, dalla chiesa Santa Maria delle Grazie, dal Municipio e dalla scuola Landolfi.

L’allerta meteo in Campania proseguirà fino a questo pomeriggio.