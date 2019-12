Serie D, disastro Agropoli: ennesima sconfitta

Sconfitta doveva essere e sconfitta è stata. L’Agropoli perde ancora, contro il Grumentum, un’altra diretta concorrente per la salvezza. Che i delfini perdessero lo sospettavano quasi tutti i tifosi dei biancoazzurri, soltanto i più speranzosi credevano in una dimostazione d’orgoglio della squadra agropolese. Ormai la stagione appare più che compromessa, e quella di quest’anno, sotto la presidenza della famiglia Bisogno, risulta a memoria d’uomo come la stagione peggiore dell’Agropoli nei suoi 99 anni di storia.

E per molti la retrocessione è il male minore che può capitare a questa compagine.

Sulla gara c’è poco da dire. I delfini ci provano anche, tentano di far vedere qualcosa di buono, ma di fatto la squadra è troppo inferiore a tutte le rivali e avrebbe difficoltà anche in campionati minori. Dopo un quarto d’ora i padroni di casa sono già in vantaggio con Falco. Nella ripresa, al 72′ ,bis di Lobosco. La salvezza si allontana, qualora fosse stata mai raggiungibile realmente.