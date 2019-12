Sapri, anche il sindaco a spalare detriti sul litorale

Rastrello in mano e divisa della Protezione Civile addosso. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile si è unito a volontari e operai del Comune per ripulire il Lungomare invaso da fango e detriti. Ieri era stato necessario chiuderlo al transito, così come parte della SS18. Questa mattina subito si è entrati in azione per ripulire la strada litoranea per poterla riaprire. Il meteo, però, non promette nulla di buono. Il rischio è di nuove mareggiate.



Non solo a Sapri il sindaco ha indossato i panni della Protezione Civile. Anche a Piaggine il sindaco Giuglielmo Vairo è entrato in azione insieme alla Polizia Locale ed alcuni volontari. Diversi sindaci e amministratori locali stanno monitorando il territorio.



Il meteo non darà tregue per la giornata di oggi. Da domani previsto un miglioramento.