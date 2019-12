Parco si apre alle scuole: “Vogliamo far conoscere i nostri luoghi”

SASSANO. Per il 2020 il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni punterà molto sul turismo scolastico. Lo ha detto il presidente Tommaso Pellegrino tracciando le linee guida dei progetti per il nuovo anno. A Sassano si è tenuto l’ultimo consiglio direttivo dell’Ente. L’appuntamento presso il Palazzo delle Arti contemporanee.

“Mi fa piacere sottolineare l’importanza del turismo scolastico“, ha detto Pellegrino. “Vogliamo mettere in campo strategie per far venire da fuori gli studenti per visitare i nostri luoghi di grande bellezza e di straordinario valore artistico – culturale e naturalistico e far si che anche i nostri ragazzi li conoscano. Puntiamo ad una vera e propria strategia per far in modo che anche le scuole del territorio possono visitare i luoghi di pregio all’interno della vasta area protetta“.

Pellegrino, poi, traccia anche un bilancio del 2019, sottolineandone la positività. “Abbiamo fatto tante cose e tante attività. Abbiamo messo in campo anche una strategia per quanto riguarda la promozione del nostro parco per farlo diventare un vero e proprio ente di promozione”. Ma si vuole fare di più: “Ora vogliamo dare un segnale affinché chi vive nel Parco sia messo in condizione di starci bene e possa amare il Parco senza che lo stesso rappresenti un problema”, ha concluso Pellegrino. In tal senso si seguirà il percorso all’insegna di sburocratizzazione e semplificazione.