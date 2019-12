Montano Antilia: iniziano gli eventi di Natale

In occasione del Natale anche il Comune di Montano Antilia si anima con una serie di eventi organizzati nelle varie località del paese. Un primo appuntamento è in programma per domani, 23 dicembre. Alle ore 17:00 nell’aula Consiliare del Comune di Montano Antilia si terrà un convegno su “Espressione di gusto della Dieta Mediterranea”, i fagioli bianchi della regina e alici m’buttunate, due comunità, due storie, un’unico percorso. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Montano in collaborazione con la ProLoco di Montano Antilia e l’associazione Viculi e Viculieddi di Pollica. Saranno presenti il Sindaco di Montano Luciano Trivelli, il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, il presidente dell’associazione Viculi e viculieddi Marco Cortiglia. Interverranno: il presidente della Proloco, presidente dell’associazione della compagnia del Fagiolo Bianco, la biologa nutrizionista Valeria Sarnicola e Michele Giaquinto dell’Istituto Alberghiero Ancel Keys.

A seguire in Piazza Largo Passetto ci saranno gli stand gastronomici per l’evento “Sapori d’Autunno nel Centro Storico” e i mercatini di Natale dove si potranno degustare i vari piatti tipici tra cui ” Castagne e fagioli, vellutata di zucca gialla, pizza ripiena di verdure,pastorelle e scauratielli.

Il 24 dicembre, dopo la messe, intorno alle 11 il sindaco e l’amministrazione comunale offriranno l ‘aperitivo in località Piazza Largo Passetto (nei locali sottostanti la Chiesa). Un motivo in più per incontrarsi, scambiarsi idee ed auguri all’insegna della cordialità e dell’aggregazione sociale. Nello stesso giorno ad Abatemarco, l’associazione Mamme insieme ha organizzato “Presepe Vivente per le strade del Paese”. Il giorno di Santo Stefano Presepe vivente lungo le vie del borgo Mazzamauro a Massicelle. Il 28 e il 29 una tombolata solidale: il primo giorno a Montano, il secondo ad Abatemarco.