Maltempo, pino cade su auto a Sala Consilina

Ancora danni a causa del maltempo. Anche il Vallo di Diano è nella morsa e questa mattina si segnalano i problemi. A Sala Consilina a far paura è il vento che ha spezzato un grosso pino sito dinanzi la Chiesa della Trinità.

L’albero cadendo ha colpito e danneggiato tre auto. Per fortuna non sono state colpite persone.

Vigili del fuoco in azione per mettere in sicurezza l’area. In zona si teme anche per i corsi d’acqua che hanno visto aumentare notevolmente la portata.