Vibonati, allerta meteo: “non uscite di casa”

Il Comune di Vibonati avvisa la cittadinanza che “dalla serata di oggi 21 dicembre 2019 a tutta la giornata di domani 22 dicembre, sul territorio comunale, si verificheranno forti piogge che potrebbero creare problemi alla viabilità”. Si potrebbe verificare l’esondazione dei corsi d’acqua, in particolare i principali canali: Cacafava, Anafora, Fontana, Calameo, Molinaro, Carbone, sottopasso ferroviario e Ginestre fino in prossimità del centro commerciale.

Di qui l’invito: “La cittadinanza è invitata a non uscire di casa se non per stretta necessità”.

Per eventuali emergenze è possibile contattare il comando della polizia municipale al seguente numero: 3395868593