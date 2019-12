Serie D: da domani, sino a fine campionato, una gara in chiaro in Tv

Nota lieta per i tifosi delle società di Serie D, che a partire da domani potranno seguire una gara della quarta serie ogni domenica, in chiaro, su Sport Italia. Saranno 24 le partite trasmesse, sul canale 60 della piattaforma digitale, con ricco pre-gara, ospiti e approfondimenti. Start domani con la diretta dello scontro tra Seregno-Pro Sesto, girone B, l’appuntamento fisso durerà sino al 3 maggio 2020. Il lunedì è previsto un approfondimento che si chiamerà ‘Tutto Serie D’ con studio centrale a Milano e collegamenti con Roma e Napoli per raccontare da vicino tutti i gironi, la Coppa Italia e la Juniores.





Grande la soddisfazione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e del coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero. Queste le parole, invece, di Michele Criscitiello, Ceo di Sportitalia:

«Esprimo una grande soddisfazione sia personale che professionale nell’annunciare questo accordo. Da sempre considero la Serie D il vero campionato degli italiani, un patrimonio che copre tutto il Paese.

E’ da un anno e mezzo che lavoriamo con la LND, con il dipartimento e con l’avvocato Luigi Barbiero che ringrazio in modo particolare perché ha sempre creduto nel progetto. La Serie D deve avere visibilità in chiaro e non limitata solo a una parte degli appassionati. Ringrazio il presidente della LND Cosimo Sibilia che ha dimostrato di fare fatti e non parole, un valore unico in questo momento».