Serie B: Lombardi illude la Salernitana

Empoli e Salernitana hanno dato vita, nel pomeriggio, ad una delle 10 sfide valide per la giornata numero 17 del torneo di Serie B. La formazione toscana del tecnico Muzzi e quella campana di mr, Ventura arrivano al match dopo un periodo non troppo florido dal punto di vista dei risultati. Al “Castellani” le due formazioni non si fanno male: finisce 1-1 con vantaggio granata e pronta risposta empolese, giunti nella prima frazione.



Un primo tempo, abbastanza equilibrato, vede in avvio, per i padroni di casa al 3′, la conclusione di Bajrami, sugli sviluppi di un corner,: parata agevolmente da Micai. Le occasioni da rete vere latitano e le due squadre si affidano in particolare ai calci piazzati per cercare gloria in avanti: al 19′ ci prova Kiyine, dalla distanza, la palla fuori si perde però di poco sul fondo. Al 38′ la Salernitana passa: Gondo serve, entrando in area, Lombardi che con un diagonale preciso porta avanti i campani.. Dopo 5′ Maisto impegna Brignoli, estremo difensore toscano, ma è l’Empoli ha segnare prima di tornare negli spogliatoi: La Gumina, al 45′, triangola con Bajrami prima di conclude imparabilmente per l’uno pari.



Nella ripresa al 6′ Micai devia in corner la battuta di Bajrami, lo imita, dall’altra parte, Brignoli al minuto 11′ abile a chiudere su un tiro di Kiyine. Ventura cerca di spezzare l’inerzia della sfida inserendo prima, al 15′, Cicerelli per Maistro, e poi, al 37′, Di Tacchio per Akpa Akpro, nella linea mediana di gioco. La parte centrale del secondo tempo a vede poche emozioni degne di nota: poco dopo la mezzora da posizione defilata, Ricci, su punizione toscana, impegna Micai, che non corre particolari rischi nella circostanza. Nei 4′ di recupero Mancuso e Djuric sbagliano una clamorosa occasione da ambo le parti. Empoli e Salernitana, che torneranno in campo a Santo Stefano, pareggiano cosi per 1-1.