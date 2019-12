San Giovanni a Piro al via “Natale tra arte e musica”

Per il secondo anno consecutivo, ritorna “Natale tra arte e musica” a San Giovanni a Piro. Ad organizzare, come sempre, è l’Associazione Culturale Artistica di artigiani “Ad Arte” in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro. La splendida iniziativa, quest’anno, si svolgerà in due date.

Il 21 dicembre, presso l’ex scuole elementari, a partire dalle ore 16.00, ci sarà l’arrivo di Babbo Natale e la consegna dei doni ai bambini, a cui seguirà animazione, giochi con le bolle di sapone e una gustosa merenda per tutti.

Il 29 dicembre, alle ore 18.00, “Baby Ad Arte” presenterà la commedia “Gesù è tornato sulla terra”.

“Baby Ad arte” è un progetto socio-educativo per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, fortemente voluto da tutti i soci dell’Associazione “Ad Arte” destinato ai bambini e ai ragazzi di San Giovanni a Piro.

Gli obiettivi sono mirati allo sviluppo dell’autistico, alla conoscenza del proprio corpo, alla condivisione di esperienze con coetanei, all’impegno per raggiungere, pianificare e progettare un loro lavoro, ad imparare le regole della comunità e alla cooperazione in gruppo per sviluppare competenze disciplinari e trasversali.

Promotrice di questo progetto è l’educatore Rita Costantini che, insieme ai ragazzi, nel giro di un mese, ha messo a punto la prima commedia teatrale con l’aggiunta di un nutrito coro di bambini di voci bianche.

Questo, spiega Costantini, è stato reso possibile soltanto grazie alla collaborazione e alla stima reciproca tra i soci e all’ambiente di gruppo coeso e molto disponibile.

“É il nostro secondo Natale come associazione – dichiara la presidente Marilena Fiore – e vogliamo festeggiarlo in grande, perché Ad Arte non è solo artigianato, ma è cultura, aggregazione e desiderio di confrontarsi con tutta la comunità, specie con le giovani generazioni. Sono estremamente contenta del lavoro che sta svolgendo la nostra associazione. Diventiamo sempre più parte integrante della comunità di San Giovanni a Piro e del Cilento”.

A queste parole, la vicepresidente Giovanna Miele aggiunge: “Sono soddisfatta per questo gruppo di lavoro e trascorreremo insieme davvero un Natale speciale. E sono ancora più entusiasta per questo progetto con i bambini”.