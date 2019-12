Capaccio, borracce plastic free made in China: è polemica

“La transizione ecologica è una seria opportunità da cogliere e non certo con slogan funzionali alla sola propaganda politica”. Lo dicono dal comitato Ambiente e Territorio di Capaccio Paestum.

“Nell’ambito della strategia Plastic Free l’amministrazione comunale, ha consegnato circa 2000 bottiglie in alluminio, ma dopo aver confrontato questo nuovo regalo con quello consegnato l’anno scorso, mi sono sorti dei dubbi”, dice Michele Contegiacomo.



“La bottiglia è di qualità discutibile, il marchio MADE IN CHINA fa bella mostra di sé sul fondo delle bottiglie, inoltre guardando all’interno ho notato l’assenza di uno strato protettivo che lo isoli dal contatto diretto con la bevanda, l’alluminio non è inossidabile, e quindi in determinate condizioni chimico fisiche tende a reagire”



“Solo dopo analisi, alla fine non troppo difficili, svolte in laboratori possiamo dire se questi materiali sono conformi o meno al contatto con alimenti e bevande”, conclude.