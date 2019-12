Agropoli, cade dal terzo piano: ferita 39enne

È caduta dal terzo piano di una abitazione, a ridosso del centro abitato, A.D., 39 anni. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Qui i medici, dopo averla sottoposta ad accertamenti, hanno riscontrato delle fratture alle gambe.

Per fortuna la donna respira autonomamente e non è in pericolo di vita.

Da comprendere cosa sia accaduto. Se si è trattato di un tentativo di suicidio, come sembrerebbe, o di un incidente. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli.