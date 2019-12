Tribunale di Vallo: in arrivo nuovi magistrati

Buone notizie per il tribunale di Vallo della Lucania. Si è conclusa davanti al Consiglio Superiore della Magistratura la fase preliminare di presentazione delle candidature dei magistrati disponibili a ricoprire le vacanze di 3 posti per il settore civile ed uno per il giudice del lavoro e della previdenza. Sono ormai scaduti, inoltre, i termini anche per presentare un eventuale revoca della domanda di trasferimento verso la sede cilentana. Pertanto, salvo imprevisti, 4 posti dovrebbero essere coperti entro il prossimo mese di febbraio.

Nuovi magistrati: ecco chi ha presentato domanda

Per i 3 posti del settore civile hanno presentato domanda i dottori Carmine Esposito che proviene dalla Procura Generale Della Repubblica di Napoli, Catello Maresca, della procura della Repubblica della stessa città, Virgilio Notari dal Tribunale di Cassino e Giovanni Luigi Saporiti dal tribunale per i minorenni di Napoli.

Entro il mese di gennaio dovrebbe concludersi anche la procedura per la nomina del presidente della sezione civile, chiudendo così una fase di forte sofferenza per il Tribunale. Nella vicenda si è incontrata per la prima volta un’ampia convergenza di azione sia del Ministero della Giustizia che del Consiglio Superiore della Magistratura, sulle proposte formulate dall’attuale presidente del tribunale Gaetano De Luca.