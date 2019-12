Sala Consilina: sequestrate 19 tonnellate di carne

SALA CONSILINA. Maxi sequestro di carne sull’A2 del Mediterraneo. Durante dei controlli effettuati dagli uomini della Polizia di Stato, è stato fermato un tir in transito con a bordo prodotti destinati a supermercati a ristoranti.

All’esito dei controlli è emerso che la carne in scatola aveva una etichettatura non conforme alla legge. Ma non solo: il prodotto appariva in cattivo stato di conservazione.

Per questo gli agenti hanno proceduto al sequestro di 19 tonnellate di carne in scatola e 77 chili di porchetta.