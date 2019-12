Incidente a Capaccio Scalo, auto finisce fuori strada e si ribalta

Attimi di paura questo pomeriggio, poco prima delle 19, in via Terra delle Rose a Capaccio Paestum. Un’auto, una BMW, con a bordo un consigliere comunale, mentre transitava in una curva è improvvisamente sbandata, è finita in un canale consortile e si è ribaltata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Agropoli e i sanitari del 118. Per fortuna l’uomo è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo.

Da comprendere la dinamica del sinistro al vaglio delle forze dell’ordine. In quel tratto di strada, a Capaccio Scalo, spesso si verificano incidenti.