Agropoli e Capaccio plastic free: eco borracce e acqua alla spina

Ieri a Capaccio Paestum, oggi ad Agropoli. I due comuni hanno distribuito eco-borracce agli studenti delle scuole dell’obbligo. Un modo per sensibilizzare alla riduzione della plastica e per ridurre gli sprechi. Le borracce, infatti, sono in alluminio e riutilizzabili. Ad Agropoli l’iniziativa è stata realizzata insieme alla Sarim. Sui contenitori è presente la scritta “Abbiamo a cuore il nostro futuro”.

L’amministrazione comunale ha annunciato anche l’installazione di erogatori di acqua potabile all’interno degli istituti scolastici entro il prossimo gennaio. “L’idea è di innescare un percorso virtuoso teso ad eliminare piano piano la plastica, al fine della salvaguardia dell’ambiente e del nostro paese”, dice il sindaco Adamo Coppola.

Medesima iniziativa nella città dei templi: “Ci tenevo che ogni bambino o ragazzo che frequenta le scuole del nostro Comune trovasse sul proprio banco un dono di Natale. L’Eco-borraccia in alluminio fa parte del programma ‘Capaccio Paestum Città Plastic Free’. E presto arrivano anche i distributori automatici di acqua alla spina”, ha detto il sindaco Franco Alfieri.