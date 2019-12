Roccagloriosa: un progetto per via Rupe del Castello

Il Comune di Roccagloriosa, guidato dal sindaco Giuseppe Balbi, approva un progetto sulla viabilità. Nello specifico l’amministrazione comunale ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica che garantiscono la “messa in sicurezza e sistemazione strada denominata via Rupe del Castello”.

Il progetto, redatto dall’ingegnere Mario Iudice, prevede un importo complessivo di circa 966 mila euro, i cui circa 621 mila euro per lavori e circa 345 mila euro per somme a disposizione della stazione appaltante.

In particolare i progetti saranno candidati a finanziamento, saranno sfruttate le risorse del Comitato Interministeriale per la Programma Economica (CIPE). Quest’ultimo nell’ambito del “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali – Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”, ha stanziato risorse per 80 milioni di euro in favore delle regioni del Mezzogiorno e per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione. Queste potranno essere utilizzate dai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale.