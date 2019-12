Calcio giovanile: assaggio di Serie A per Raffaele De Luca

Assaggio di Serie A per Raffaele De Luca, uno dei ragazzi più promettenti del vivaio della Gelbison. Il giovane rossoblu è stato selezionato per un provino con il Torino, società che milita in massima serie. Questa è la nota del club vallese che annuncia la grande possibilità che avrà l’estremo difensore:

Raffaele De Luca, classe 2005 tesserato Gelbison, è stato invitato ad una prova calcistica dal Torino Football Club. Ancora un importante risultato per il Settore Giovanile della Gelbison. Il giovanissimo portiere parteciperà alla prova organizzata dal Settore Giovanile del Torino in programma per oggi e domani presso il campo Nitti di Torino.

Una significativa esperienza per il giovane calciatore e una ulteriore soddisfazione per la Società Rossoblu. Al giovane portiere e allo staff del Settore Giovanile i complimenti del presidente Maurizio Puglisi e di tutti i dirigenti.