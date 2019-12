Santa Marina: cinema gratis e un dono da Babbo Natale per gli alunni dell’Istituto Comprensivo

Un Natale speciale quello che si apprestano a vivere bambini e ragazzi delle scuole di Santa Marina, il 19 dicembre c’è in serbo per loro una bella iniziativa del Comune e della Pro Loco “Buxentum”, la proiezione gratuita del film per ragazzi Toy Story 4, alle 9.30 di mattina presso il Cineteatro Tempio del Popolo “Giovanni Di Benedetto”. Al termine della proiezione arriverà Babbo Natale con un dono per tutti i bambini e ragazzi presenti.

Invitate all’evento le scuole di Santa Marina, Policastro Bussentino e Casaletto Spartano.

“Per questo Natale 2019 abbiamo deciso di fare un regalo a tutti i ragazzi dell’Istituto Comprensivi Santa Marina-Policastro -Spiega il Sindaco Giovanni Fortunato – per loro un film d’animazione e un regale da Babbo Natale in persona, questo vuole essere, da parte dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, un modo gioioso per augurare buon Natale e buone feste ai nostri bambini e ragazzi”.