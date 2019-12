In sedia a rotelle sulla Cilentana, paura nei pressi della Diga Alento

PRIGNANO CILENTO. Viaggiava sulla Cilentana a bordo di una sedia a rotelle con motore elettrico. E’ accaduto questa mattina in un tratto, tra l’altro, dove gli automobilisti aumentano notevolmente la loro velocità, ovvero tra lo svincolo di Prignano Cilento e della Diga Alento. A bordo un uomo sui sessant’anni. A segnalarlo sono i tanti automobilisti che transitano in zona, preoccupati anche che per la sua incolumità.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli. Dopo alcuni minuti una pattuglia è giunta in zona intercettando l’uomo e portandolo in salvo.

Disagi si sono registrati alla circolazione, considerato che l’avvistamento è avvenuto in un orario di punta in cui si spostano molti pendolari. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio.