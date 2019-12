Anche Capaccio Paestum dice no ai botti di Capodanno

Anche il Comune di Capaccio Paestum mette al bando botti e fuochi pirotecnici in viste delle festività di Natale e Capodanno. E’ quanto ha previsto il sindaco Franco Alfieri, attraverso un’apposita ordinanza. “Ogni anno – si evidenzia nel provvedimento – è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici di vario genere”.

Considerato che tale situazione rischia di creare pericoli per l’incolumità pubblica, in particolare dei minori, ma anche danni a cose o animali, Il primo cittadino ha ordinato il divieto di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale caso, possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi.

L’inosservanza determinerà sanzioni pecuniarie di entità compresa tra 25 euro e 500 euro. Fin ora anche altri comuni del comprensorio hanno vietato i fuochi pirotecnici. Tra questi Agropoli e Roccadaspide.