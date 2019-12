Alfano: ok al restyling della pubblica illuminazione

L’amministrazione comunale di Alfano approva il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico”.

Interventi sulla pubblica illuminazione con i fondi risparmiati

L’Ente investirà i fondi risparmiati dai mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Infatti i comuni, a norma di legge, hanno la possibilità di finanziare uno o più progetti utilizzando le economie rivenienti da vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute, rispetto all’importo nominale del mutuo.

Il progetto

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Francesco Gerundo, per un importo complessivo di circa 13 mila euro, di cui 10 mila euro per lavori e forniture compresi oneri e di circa 3 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

Nello specifico i fondi per i lavori della pubblica illuminazione arrivano dai tre mutui delle seguenti operi: viabilità, strade comunali e pubblica illuminazione, da cui sono stati risparmiati rispettivamente circa 1.000 euro, circa 8 mila euro e circa 4 mila euro.

Recentemente anche altri comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno effettuati interventi comunali con i residui dei mutui risparmiati con la Cassa Depositi e Prestiti.