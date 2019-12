Monteforte Cilento si rinnova la magia del presepe vivente

Anche quest’anno Monteforte Cilento si trasforma in “presepe” nei giorni 28 e 29 Dicembre. A partire dalle ore 18.30 fino alle ore 21 le vie del paese accendono la magia del Natale con le più classiche delle rappresentazioni: la natività di Gesù.

Situato alle pendici del Monte Chianiello, il paese si aggrappa alla terra, formando un legame indissolubile: “Monts Fortis” ovvero “altura fortificata” che in passato garantiva la protezione dell’abitato e poteva contare su una posizione strategica a guardia della sottostante vallata in cui scorre l’Alento. Tracce del suo passato son ben visibili ancora oggi: basti pensare alla conformazione urbanistica che calca la planimetria degli insediamenti fortificati sorti in epoche lontane. Oggi come ieri, la posizione dominante permette allo sguardo di spaziare sul Cilento, offrendo un panorama assai suggestivo.

La XXI edizione del “Presepe Vivente” si prepara ad accogliere tantissimi visitatori: alla fine del percorso che si dipana tra le vie del borgo, è allestito il caratteristico mercatino di Natale. In piazza, invece, si possono degustare i piatti tipici della tradizione e dalle 21.30 sarà possibile ascoltare gruppi musicali locali e artisti di strada.