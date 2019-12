Inaugurati i nuovi uffici della Banca Monte Pruno a Mercato San Severino

Si è tenuta stamane la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici della Filiale di Mercato San Severino della Banca Monte Pruno, situati in Via Marcello 2/17. Inaugurazione filiale di Mercato San Severino: foto interni Numerosi soci, clienti ed ospiti sono intervenuti alla cerimonia del taglio del nastro che rappresenta un importante momento per la Banca Monte Pruno all’interno della Valle dell’Irno; difatti, dopo il restyling della sede di Fisciano, la Filiale di Mercato San Severino cambia immagine e location dotandosi di nuovi uffici caratterizzati da confort e sicurezza. Questa azione è finalizzata a dare alla clientela servizi efficienti e comodi, garantendo privacy e vicinanza alle diverse esigenze.

Al taglio del nastro sono intervenuti il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, il Vice-Presidente della Banca Monte Pruno Antonio Ciniello, il Direttore Generale Michele Albanese, il Vice-Direttore Generale Cono Federico, il Preposto della Filiale di Mercato San Severino Antonio Portanova. Inaugurazione filiale di Mercato San Severino: taglio della torta Presenti per il Consiglio di Amministrazione della Banca Monte Pruno, inoltre, Angela Santullo, Pierangelo De Siervi ed Andrea Pirone. Al termine della benedizione degli uffici, a cura di Padre Carmine Ascoli della Parrocchia di San Vincenzo, è intervenuto il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma che ha così commentato:”E’ un grande piacere poter inaugurare questi nuovi locali della Banca Monte Pruno.

Si tratta di un importante gesto di attenzione verso la nostra cittadinanza, in una zona in forte espansione. È evidente come un territorio cresce quando c’è unità di intenti e con questo messaggio di vicinanza della Banca Monte Pruno auspichiamo in risultati sempre migliori per questo istituto di credito unitamente al territorio”.

Soddisfatto anche il Direttore Generale Michele Albanese :”Siamo felici di poter raggiungere questo importante risultato per una Filiale che ha riscosso grossi successi nel corso dell’anno, grazie ad un bel gioco di squadra. Mercato San Severino merita l’attenzione che oggi gli stiamo concedendo con uffici confortevoli ed in linea con la filosofia della Banca Monte Pruno. Continueremo ad operare basandoci sui valori che ci hanno sempre guidato, c’è bisogno di mutualità, di avere un senso di appartenenza diverso verso il territorio e le persone. Fino ad oggi la gente ci ha premiato e vogliamo continuare su questa strada. È una filiale davvero stupenda e ringrazio tutti i professionisti e le maestranze che hanno permesso tutto ciò, in poco tempo e con risultati ottimali. È la prima filiale, inoltre, con la nuova veste grafica della Banca. Oggi per noi è una festa, è il risultato di tanto lavoro e di tanti sacrifici che condividiamo con la Valle dell’Irno e i tanti amici che sono al nostro fianco”.