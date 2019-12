Il valdianese Mirko Resciniti responsabile di Lega Consumatori Salerno

La Lega Consumatori, di ispirazione cristiana e tra le prime associazioni di consumatori nate in Italia, ha conferito la nomina di Responsabile Provinciale di Salerno al valdianese Mirko Resciniti. Giovane imprenditore di 28 anni, originario di Sala Consilina, noto per il suo attivismo politico ed impegno sociale.

Mirko Resciniti spiega: “Il mio impegno é quello di stare sempre al servizio della gente, soprattutto per la tutela dei diritti e la salvaguardia ambientale. Amare la propria terra vuol dire viverla con dovere, per preservarla e renderla più gradevole”.

Lega Consumatori é membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).

L’associazione ha tra le sue finalità l’educazione ad un consumo responsabile, favorendo specialmente la tutela dell’ambiente, il sostegno al commercio equo e solidale, la sicurezza dei prodotti, la qualità dei servizi, l’equità delle tariffe, la necessità di una adeguata informazione e di una corretta pubblicità, nonchè l’accesso ad una giustizia alternativa.

Conclude Resciniti: “Ringrazio il Presidente Nazionale Pietro Praderi, altresì il Presidente Regionale Campania Maurizio Nunziante, per la fiducia riposta nella mia persona delegandomi il compito di lavorare al servizio di un’istituzione così importante per la vita dei cittadini e per l’ambiente in cui vivono. Confido nella collaborazione di tutti per incardinare nel miglior modo possibile questo importante percorso”.