Agropoli, al liceo “Gatto” arriva Yaya Soumah

È confermato per Venerdì 20 Dicembre l’incontro al Liceo Alfonso Gatto di Agropoli con Yaya Soumah, fondatore di AVISION OF. Come egli stesso afferma, Avision Of prima di essere un marchio di moda rappresenta “un modo di pensare, un modo di vivere improntato sulla cultura e sull’innovazione. Vuole rompere gli schemi, giocare con la moda ed immaginare le collaborazioni più impossibili del fashion system”.

Il giovane Yaya Soumah, all’età di soli 22 anni ha già creato capi per personaggi importanti come Trevis Scott, Sfera Ebbasta, Tony Effe e tanti altri. Dalla moda ha creato un’accademia che ha come base il resort Velia a Casal Velino, un fondo d’investimento e un’azienda che si occupa di eventi con artisti internazionali.

Inoltre, aggiunge, “ho tanti altri progetti a cui sto lavorando”. Racconterà agli alunni del suo percorso, di branding, comunicazione e marketing applicato sui social media. I ragazzi attendono questo incontro da settimane ed il giorno è vicino.