200mila euro per i lavori di somma urgenza sulla frana tra Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro: ok dalla Regione

Ci vorranno circa 200 mila euro per i lavori necessari per mettere in sicurezza la frana avvenuta il 18 gennaio scorso e che ha diviso in due la montagna tra Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro.

Ok dalla Regione: stanziati 200mila euro

Arriva l’ok della Regione Campania alla richiesta avanzata dai due comuni, dopo gli accertamenti dei tecnici comunali, di attuare lavori di somma urgenza nella zona interessata dalla colata di fano, pietre ed arbusti.

I disagi

Una frana che inoltre, ha «creato una via preferenziale per lo scarico delle acque superficiali che erodono il versante e rendono instabili i blocchi lapidei di grosse dimensioni lungo il pendio».

Il costo dei lavori da mettere in atto sulla frana in via Secchio, per eliminare i pericoli, ristabilire la sicurezza dei luoghi e garantire la pubblica incolumità è di circa 200 mila. Il Comune di San Pietro al Tanagro è stato, inoltre, nominato quale soggetto attuatore dell’intervento .