1mln di euro per l’efficientamento energetico ad un Comune del Cilento: ecco il progetto

Il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, ha annunciato che l’ente è stato beneficiario di un finanziamento di un milione di euro per l‘efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo sito in via Roma.

Il progetto

Grazie a questo importante finanziamento, il comune potrà finalmente rendere l’istituto energeticamente autonomo, riducendo i costi relativi all’erogazione dell’energia elettrica. La cifra precisa stanziata per l’ente è di 1.100.042,09 euro, che consentirà di migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e di renderlo più sostenibile dal punto di vista ambientale.

L’importanza dei fondi PNRR

Il finanziamento rientra tra quelli previsti dal PNRR, ovvero il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’edilizia scolastica. Il sindaco Scorza si è detto entusiasta per questa importante opportunità e ha ringraziato il governo per il sostegno ricevuto.

“Ci avviamo, così, verso la risoluzione di un problema molto, molto serio e proseguiamo il cammino verso l’avvenire”, hanno fatto sapere entusiasti dalla casa comunale.

Questo importante finanziamento rappresenta un passo avanti significativo per il comune di Castel San Lorenzo e per la sua comunità, che potrà finalmente contare su un edificio scolastico più efficiente e sostenibile.