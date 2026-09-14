10eLotto, pioggia di vincite ad Ascea: sei colpi identici nella frazione Stampella

La fortuna torna a baciare il Cilento attraverso il gioco del 10eLotto. Il concorso di venerdì 11 settembre ha registrato una straordinaria serie di vincite concentrate in un’unica e piccolissima località della provincia di Salerno: la frazione Stampella del comune di Ascea. La combinazione estrattiva ha distribuito premi importanti in un borgo che conta appena 300 residenti, catalizzando l’attenzione degli appassionati e delle cronache locali.

I dettagli delle vincite ad Ascea

La sequenza fortunata si è verificata interamente all’interno dello stesso punto vendita situato in Contrada Stampella. Secondo i dati ufficiali diffusi da Agipronews, la dinamica ha visto la realizzazione di sei vincite fotocopia: ciascuna giocata ha centrato un “3” che ha garantito un premio di 7.875 euro.

Il totale complessivo distribuito ad Ascea supera così i 47.000 euro, divisi in sei quote di pari importo che hanno trasformato la serata di venerdì in un evento memorabile per la piccola comunità cilentana.

Il bilancio nazionale del 10eLotto

L’exploit registrato in territorio salernitano si inserisce in un quadro di vincite su scala nazionale particolarmente ricco. Nel solo concorso dell’11 settembre, il 10eLotto ha assegnato montepremi per un totale di 13,1 milioni di euro in tutta Italia.

I dati statistici confermano un trend di partecipazione e vincite in costante crescita: dall’inizio dell’anno ad oggi, le risorse distribuite dal gioco su tutto il territorio nazionale hanno raggiunto la quota di 2,7 miliardi di euro.