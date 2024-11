Vallo della Lucania: il giovane filosofo Ferdinando Carrozza Schettino. A 12 anni pubblica il suo primo libro

Si chiama Ferdinando Carrozza Schettino, ha solo 12 anni e vive a Vallo della Lucania dove frequenta l’istituto Torre – De Mattia. A dispetto dell’età, però, ha recentemente fatto parlare di sé per la pubblicazione di un libro relativo ad una materia che non è certo di “moda” tra i neo adolescenti: la filosofia.

Chi è Ferdinando Carrozza Schettino

Il suo lavoro, “Essere Filosofo”, è stato pubblicato dalla casa editrice Albatros, e Ferdinando filosofo lo è realmente: è curioso, s’interroga, prova a dare delle risposte e soprattutto prova ad esporle, perché c’è un’altra cosa che il giovane vallese ama fare, parlare, e lo fa anche bene, con una proprietà di linguaggio che non è da tutti a quell’età.

Ad alimentare la passione per la filosofia è stata anche la storicità del paese in cui vive, a pochi passi da Velia, culla del pensiero moderno, patria di Parmenide e Zenone. Terreno fertile, insomma, per avvicinarsi ancor di più alla materia e iniziare ad intraprendere una intensa e appassionata attività di studio e ricerca dalla quale è nato il suo lavoro.

Il libro “Essere Filosofo”

“Essere Filosofo”, pubblicato dalla casa editrice l’Albatros, affronta il tema della Storia come un insieme di piccole rivoluzioni culturali e politiche. Ferdinando esplora il ruolo cruciale dei filosofi nella società, sottolineando come le loro idee abbiano il potere di abbattere le barriere dell’ignoranza. Secondo l’autore, l’ignoranza rappresenta una tirannia che ostacola il progresso umano, e solo attraverso la conoscenza e la consapevolezza si può aspirare a una vera libertà.

L’opera di Ferdinando è frutto di un lavoro portato avanti con grande impegno e, considerata l’età, rappresenta probabilmente soltanto l’inizio di una carriera promettente. Il futuro? “Ho tanti progetti – dice a Conoscere Tv – mi immagino un filosofo della storia”.