Trentinara, 3mln di euro dalla Regione per la sicurezza della SP13: a InfoCilento parla il sindaco, Carione

Arrivano i fondi per l'importante arteria che collega il centro cilentano a Capaccio Paestum

A cura di Alessandra Pazzanese

La Regione Campania, di recente, ha approvato la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania” allo scopo di finanziare azioni immediatamente appaltabili per risolvere diverse criticità che riguardano le strade della Regione Campania.

Gli interventi

Inizialmente, erano stati destinati 500 milioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 per la realizzazione delle relative azioni. A queste risorse si aggiunge un ulteriore e significativo stanziamento.

La Giunta Regionale ha infatti programmato risorse del PR FESR Campania 2021-2027 per un importo massimo complessivo pari a € 550.000.000,00.

Questo finanziamento è specificamente destinato agli interventi proposti dai Comuni rientranti nelle fasce intermedie, periferiche e ultraperiferiche, oltre a quelli compresi nelle aree regolamentate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), tutti finanziati.

Leggi anche:

Pioggia di fondi per la viabilità nei comuni della provincia di Salerno. Sorridono Cilento e Diano

3.000.000 di euro sono stati destinati al comune di Trentinara che avrà la possibilità di mettere in sicurezza una delle arterie fondamentali del Cilento: la Strada Provinciale 13 che unisce il Comune a Capaccio Paestum.

Esulta, il sindaco di Trentinara, Rosario Carione che, ai microfoni di InfoCilento, ha sottolineato l’importanza dell’opera.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio di Vallo della Lucania

Vallo della Lucania: Giovanni Di Lorenzo è il nuovo Responsabile Contabile dell’Ambito Sociale S/8

Conferito l'incarico di Responsabile Contabile dell'Ambito Territoriale Sociale S/8 al Rag. Giovanni…

Fabio Cagnazzo

Omicidio Vassallo, rinviata manifestazione per il colonnello Cagnato: in duecento pronti a sostenerlo

Rinviato il presidio di amici e parenti a Salerno in sostegno del…

Ospedale Nocera

Nel salernitano il primo impianto di pacemaker “leadless” (senza fili)

Una tecnica innovativa sperimentata per la prima vota in Italia

Stories

Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati