Trentinara, 3mln di euro dalla Regione per la sicurezza della SP13: a InfoCilento parla il sindaco, Carione

La Regione Campania, di recente, ha approvato la graduatoria dei progetti relativi all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse “Completamento del Programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania” allo scopo di finanziare azioni immediatamente appaltabili per risolvere diverse criticità che riguardano le strade della Regione Campania.

Gli interventi

Inizialmente, erano stati destinati 500 milioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 per la realizzazione delle relative azioni. A queste risorse si aggiunge un ulteriore e significativo stanziamento.

La Giunta Regionale ha infatti programmato risorse del PR FESR Campania 2021-2027 per un importo massimo complessivo pari a € 550.000.000,00.

Questo finanziamento è specificamente destinato agli interventi proposti dai Comuni rientranti nelle fasce intermedie, periferiche e ultraperiferiche, oltre a quelli compresi nelle aree regolamentate dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), tutti finanziati.

3.000.000 di euro sono stati destinati al comune di Trentinara che avrà la possibilità di mettere in sicurezza una delle arterie fondamentali del Cilento: la Strada Provinciale 13 che unisce il Comune a Capaccio Paestum.

Esulta, il sindaco di Trentinara, Rosario Carione che, ai microfoni di InfoCilento, ha sottolineato l’importanza dell’opera.