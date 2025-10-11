Tragedia sulla Bussentina, scontro auto-moto: due le vittime

Tragedia sulla strada statale 517 Bussentina dove si è verificato un violento incidente stradale, a perdere la vita due centauri. Un uomo di 60 anni e una donna di 25 anni.

La dinamica

Il terribile scontro è avvenuto nei pressi del distributore di benzina nel comune di Sanza. A rimanere coinvolti una motocicletta con in sella un uomo e una donna e una Fiat Punto con alla guida un uomo. A perdere la vita a causa del violento impatto è stata la coppia che si trovava sulla motocicletta e che viaggiava in direzione Sud. Rimasto ferito gravemente anche l’uomo che era alla guida dell’automobile.

Gli interventi

Sul posto si è reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118 e l’eliambulanza per soccorrere il ferito mentre per i due centauri non c’è stato nulla da fare. Necessario anche l’arrivo dei Carabinieri per i necessari rilievi del caso. Saranno quest’ultimi a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Disagi alla circolazione

Intanto ancora una volta la strada statale 517 Bussentina è teatro di un incidente mortale. L’importante arteria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le dovute operazioni alle forze dell’ordine. Disagi dunque alla circolazione stradale.