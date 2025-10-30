Sma Campania, sprechi e spese personali con fondi pubblici: sette ex dirigenti davanti alla Corte dei conti

Sette ex dirigenti di Sma Campania accusati di aver causato un danno erariale di 5,7 milioni di euro con spese personali e gestione irregolare dei fondi

A cura di Redazione Infocilento
Corte dei Conti

Ammonterebbe a circa 5,7 milioni di euro il danno erariale che sarebbe stato provocato alla società in-house della Regione Campania, Sma Campania, al centro di un’inchiesta della procura regionale della Corte dei conti. Sette tra ex amministratori e dipendenti dovranno rispondere delle accuse di cattiva gestione e uso improprio di denaro pubblico.

I coinvolti

Tra i destinatari dell’atto di citazione figurano gli ex amministratori unici Ciro De Leo, Raffaele Scognamiglio e Giuseppe Esposito; l’ex consigliere delegato Lorenzo Di Domenico; l’ex dirigente Cosimo Silvestro; l’ex financial manager Roberto Iavarone e l’addetto alla contabilità e bilancio Ernesto Tartaglione.

Le accuse

Secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinate dal procuratore regionale Antonio Giuseppone, dal vice procuratore generale Davide Vitale e dal sostituto procuratore Flavia Del Grosso, i sette avrebbero utilizzato le carte prepagate aziendali – destinate a coprire spese urgenti della società, come interventi di manutenzione o forniture tecniche – per acquisti di natura personale.

Gli inquirenti hanno documentato spese su Amazon, abbonamenti a Spotify e altri acquisti privati, del tutto estranei all’attività della società pubblica. Le carte prepagate, sottolinea la procura contabile, rappresenterebbero solo una parte del sistema di sprechi e irregolarità che, secondo gli investigatori, si sarebbe protratto per un decennio, dal 2012 al 2022.

Il danno

Il danno economico stimato – circa 5,7 milioni di euro – rifletterebbe un più ampio quadro di cattiva gestione delle risorse pubbliche, segnato da spese “ingiustificate e arbitrarie” che avrebbero inciso pesantemente sul bilancio della società regionale.

La Sma Campania, società in-house della Regione che si occupa di tutela ambientale, monitoraggio e bonifiche, torna così nell’occhio del ciclone dopo anni di polemiche e inchieste. L’azione della Corte dei conti punta ora a recuperare le somme e a chiarire le responsabilità individuali di chi, per un lungo periodo, avrebbe gestito con leggerezza fondi destinati alla collettività.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Da Agropoli a Hollywood: un gesto d’amore per Francis Ford Coppola

Ad Agropoli nasce un gesto d’amore per Coppola: proiezioni e raccolta fondi…

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: sesta puntata

Ospiti della nuova puntata di "Maestri del fare", Antonio Loffredo e Giuseppe…

Halloween

Nel Cilento la festa di “Holy Win, il Santo vince”, in alternativa a quella di Halloween

I bambini coinvolti nell'iniziativa dovranno “vestirsi da Santi” o da qualsiasi figura…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79