Sala Consilina, al via i corsi gratuiti “POST” licenza media per ragazzi tra i 14 e i 24 anni: ecco come partecipare

Sono aperte presso la Scuola Socrates le iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti I.E.F.P. (Istruzione e Formazione Professionale). I percorsi formativi, della durata di tre anni, sono tre: Operatore informatico, acconciatore, operatore promozione e accoglienza turistica.

Le opportunità sono rivolte a due categorie di soggetti

Giovani residenti in Regione Campania inoccupati di età compresa tra i 14 e i 17 anni in possesso di terza media e che non abbiano assolto l’obbligo scolastico. Giovani residenti in Regione Campania inoccupati, età tra i 18 e i 24 anni che non abbiano assolto il diritto-dovere all’istruzione e privi di diploma.

Le info utili

Le domande di adesione dovranno essere presentate entro martedì 30 gennaio 2024. Al termine del triennio si consegue Qualifica Professionale riconosciuta dalla Regione Campania e valida in tutta Europa. I titoli sono abilitanti all’esercizio delle relative professioni.

La frequenza scolastica assolve al diritto-dovere all’istruzione per tutti e tre gli anni di corso. Al termine del ciclo, chi vorrà proseguire gli studi potrà farlo, conseguendo il Diploma quadriennale con un altro anno di scuola. PER INFO: 0975 23986, 393 804 8150