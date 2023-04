La Confederazione degli italiani nel mondo si riunisce a Paestum

Oggi, 13 aprile 2023, è in corso la conferenza nazionale promossa dalla Cim – Confederazione degli italiani nel mondo. Non è un caso averne immaginato i lavori presso la Città di Capaccio Paestum, culla della cultura classica e motore in accelerazione di attività volte allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

L’iniziativa

Ampio spazio e attenzione da parte degli addetti ai lavori, le personalità politiche presenti e gli imprenditori del territorio per l’Onorevole Federico Conte, vicepresidente della Cim, una realtà già consolidata nel panorama internazionale dai connotati ben definiti.

A fare gli onori di casa in qualità di Sindaco del Comune di Capaccio – Paestum, Franco Alfieri che ha espressamente evidenziato la premura nel cogliere la risorsa Turismo di ritorno” , ossia un turismo prodotto da coloro che, italiani nel mondo, non potranno mai rinnegare le proprie radici profonde promuovendo l’Italia bella all’estero, lì dove sono integrati ed attualmente vivono.

Si riqualifica il concetto di EMIGRAZIONE: sembra quasi svuotarsi di senso il vecchio utilizzo del termine a favore di nuovi modelli di vita privi di confini maggiormente aderenti alla realtà attuale.

La mission

Conte, nel salutare le diverse autorità istituzionali e politiche presenti, ha parlato di “dicotomia tra cittadini italiani all’estero e italiani nel mondo (italiani globali) ovvero persone che si possono ritenere appartenenti a una sorta di diaspora italiana in rapporto alla loro origine e all’identificazione con le proprie radici nazionali e culturali”.

L’Italianità va preservata e promossa in virtù di tre evenienze fondamentali:

la difesa della lingua, quarta lingua studiata nel mondo;

l’impegno a valorizzare maggiormente la rete diplomatica, attraverso i consolati;

il supermercato della discriminazione per la gestione dell’aspetto salute e sanità dell’italiano all’estero, non salvaguardato finora nella giusta misura.

Degno di nota il giovane e fresco intervento di Giovanna Sannino, giovane attrice divenuta famosa nell’immediato per la partecipazione come attrice protagonista alla fortunata serie tv ‘Mare fuori’ , sulla necessità di mantenere saldo il contatto interpersonale nell’era digitale, obiettivo prioritario tra i vari elencati dalla Confederazione Italiani nel mondo, una realtà associativa in forte crescita che merita il seguito e l’attenzione ottenuta attraverso una conferenza ben organizzata come questa di oggi.